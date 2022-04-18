Названы пять лучших блюд из яиц для худеющих
Диетолог Лиза Янг назвала пять лучших блюд из яиц для худеющих. Ее слова приводит Eat This, Not That!
По словам диетолога, весной можно приготовить фриттату — итальянское блюдо из яиц с сезонными овощами. Она рекомендует добавлять в нее спаржу, лук-порей, красный сладкий перец и шпинат. Эти продукты содержат клетчатку и питательные вещества, которые способствуют похудению, заряжают энергией и дают чувство сытости в течение дня.
Янг отдельно упоминает фриттату, приготовленную с красным перцем и сыром. Чтобы сделать ее еще полезнее, лучше не класть в нее бекон и другие мясные продукты, утверждает она. Этот совет относится и к другим блюдам из яиц. «Чем больше овощей, тем лучше. Чем меньше обработанного мяса, тем лучше», — объясняет диетолог.
Еще одно полезное блюдо из яиц — это вегетарианский омлет с черной фасолью. По словам Янг, он богат белком, который позволяет долгое время чувствовать себя сытым. В свою очередь, фасоль богата растворимой клетчаткой, которая переваривается медленнее и в конечном итоге тоже способствует насыщению. Чтобы приготовить его, Янг рекомендует завернуть в омлет начинку из перемешанных в кухонном комбайне черной фасоли, сока лайма, тмина и нескольких порций острого соуса.
Четвертое блюдо, на которое следует обратить внимание, — это, по мнению диетолога, яйца с грибами и шпинатом. Она утверждает, что его можно приготовить всего за 10 минут, при этом чашка готового шпината содержит четыре грамма клетчатки, а витамин D в грибах полезен для контроля веса. «Шпинат и грибы очень богаты питательными веществами и низкокалорийны», — поясняет Янг.
Для более легкого варианта завтрака диетолог советует взбить несколько яичных белков, смешать со шпинатом, помидорами, солью и луком и добавить смесь в аэрогриле. За восемь минут, по словам Янг, получится сытная еда.
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