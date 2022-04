Названы пять лучших блюд из яиц для худеющих

Диетолог Лиза Янг рассказала, что блюда из яиц с овощами способствуют похудению

Диетолог Лиза Янг назвала пять лучших блюд из яиц для худеющих. Ее слова приводит Eat This, Not That!

По словам диетолога, весной можно приготовить фриттату — итальянское блюдо из яиц с сезонными овощами. Она рекомендует добавлять в нее спаржу, лук-порей, красный сладкий перец и шпинат. Эти продукты содержат клетчатку и питательные вещества, которые способствуют похудению, заряжают энергией и дают чувство сытости в течение дня.

Янг отдельно упоминает фриттату, приготовленную с красным перцем и сыром. Чтобы сделать ее еще полезнее, лучше не класть в нее бекон и другие мясные продукты, утверждает она. Этот совет относится и к другим блюдам из яиц. «Чем больше овощей, тем лучше. Чем меньше обработанного мяса, тем лучше», — объясняет диетолог.

Еще одно полезное блюдо из яиц — это вегетарианский омлет с черной фасолью. По словам Янг, он богат белком, который позволяет долгое время чувствовать себя сытым. В свою очередь, фасоль богата растворимой клетчаткой, которая переваривается медленнее и в конечном итоге тоже способствует насыщению. Чтобы приготовить его, Янг рекомендует завернуть в омлет начинку из перемешанных в кухонном комбайне черной фасоли, сока лайма, тмина и нескольких порций острого соуса.

Четвертое блюдо, на которое следует обратить внимание, — это, по мнению диетолога, яйца с грибами и шпинатом. Она утверждает, что его можно приготовить всего за 10 минут, при этом чашка готового шпината содержит четыре грамма клетчатки, а витамин D в грибах полезен для контроля веса. «Шпинат и грибы очень богаты питательными веществами и низкокалорийны», — поясняет Янг.

Для более легкого варианта завтрака диетолог советует взбить несколько яичных белков, смешать со шпинатом, помидорами, солью и луком и добавить смесь в аэрогриле. За восемь минут, по словам Янг, получится сытная еда.

