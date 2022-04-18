Канадская журналистка оценила отсутствие российских фигуристов на юниорском ЧМ

Журналистка Смит заявила, что у иностранцев было преимущество на юниорском ЧМ без россиян

Канадская журналистка Беверли Смит оценила отсутствие российских спортсменов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года. Ее слова доступны на странице в Twitter.

Она заявила, что у иностранных фигуристок-одиночниц из-за недопуска россиянок было преимущество, благодаря которому они оказались на подиуме. «Американки заняли первое, третье и шестое места. Кореянки невероятно хороши. Они завершили турнир на втором, четвертом и пятом местах. Японки тоже на хорошем счету», — рассказала Смит.

Ранее Смит обрадовалась отсутствию российских спортсменов на взрослом чемпионате мира по фигурному катанию. Журналистка обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна спортсменка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала она.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций россияне не приняли участие в мировых первенствах.