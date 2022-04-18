Канадская журналистка оценила отсутствие российских фигуристов на юниорском ЧМ
Канадская журналистка Беверли Смит оценила отсутствие российских спортсменов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года. Ее слова доступны на странице в Twitter.
Она заявила, что у иностранных фигуристок-одиночниц из-за недопуска россиянок было преимущество, благодаря которому они оказались на подиуме. «Американки заняли первое, третье и шестое места. Кореянки невероятно хороши. Они завершили турнир на втором, четвертом и пятом местах. Японки тоже на хорошем счету», — рассказала Смит.
Ранее Смит обрадовалась отсутствию российских спортсменов на взрослом чемпионате мира по фигурному катанию. Журналистка обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна спортсменка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала она.
1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций россияне не приняли участие в мировых первенствах.