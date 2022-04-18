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Стало известно об уничтожении иностранного оружия во Львове

Экс-депутат Рады Кива сообщил об уничтожении арсенала иностранного оружия во Львове

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На территории украинского Львова уничтожен арсенал иностранного оружия и боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива со ссылкой на собственный источник.

По словам экс-депутата, по Львовскому железнодорожному вокзалу был произведен ракетный удар, в результате которого был уничтожен арсенал иностранного оружия и боеприпасов, доставленных из Европы. Украинские военные собирались отправить оружие на харьковское направление.

Также Кива отметил, что во Львове сейчас базируется группа недавно прибывших на Украину иностранных наемников и инструкторов.

Ранее стало известно об уничтожении трех украинских самолетов российскими средствами противовоздушной обороны. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что один из сбитых самолетов — Су-25, еще два — истребители МиГ-29.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.

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Варвара Кошечкина
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