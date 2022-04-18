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Чемпион Bellator объяснил отсутствие российского флага на турнире промоушена

Немков заявил, что турнир Bellator прошел без флага России, чтобы не нагнетать обстановку

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков рассказал, почему организаторы турнира Bellator 277 отказались от использования флага его страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отсутствие триколора спортсмен объяснил нежеланием нагнетать обстановку. «А для всех тех, кто переживает за флаг, я же от этого не стал итальянцем. Все знают, что я из России», — заявил Немков.

В рамках Bellator 277 Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном. Поединок состоялся в ночь на 16 апреля в американском Сан-Хосе. Он завершился в третьем раунде после запрещенного удара Андерсона головой в лицо россиянина, владеющего чемпионским поясом организации в полутяжелом весе. Судьи приняли решение признать бой несостоявшимся и назначить повторный поединок. На момент остановки была ничья.

Для обоих бойцов это первый поединок, который был признан несостоявшимся. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях. В активе 32-летнего Андерсона 16 побед и пять поражений.

Алексей Гусев
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