Глава ОКР оценил возможный переход российских федераций в азиатские конфедерации

Глава ОКР заявил о готовности поддержать переход россиян в азиатские конфедерации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о готовности поддержать возможные инициативы российских спортивных федераций по переходу в азиатские конфедерации. Оценку такому развитию событий функционер дал в интервью «Матч ТВ».

«Если это позволит избежать политической, ангажированной, русофобской истерии, которая происходит в странах Запада и, преимущественно, в Европе, то я готов поддержать подобного рода подходы», — сказал Поздняков. Функционер добавил, что для принятия решений необходима консультация с более широким кругом заинтересованных лиц.

14 апреля сообщалось о желании Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию. Решение было принято единогласно на заочном заседании Наблюдательного совета ФШР.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступать в нейтральном статусе.