Разработано эффективное средство от рака груди

Ученые Курчатовского института назвали свинец-212 эффективным средством от рака груди

Отечественные специалисты из Курчатовского института разработали

новое эффективное средство от рака груди. Об этом сообщают «Известия».

В ходе проведенной работы ученые изучили воздействие различных токсических веществ на раковые клетки. В результате сотрудники института назвали свинец-212 перспективным для лечения онкологии соединением.

Как оказалось, изотоп свинца-212 имеет период полураспада десять часов, что делает его применение удобным для использования в клинической практике. В течение этого времени возможно изготовить препарат, привезти его в медицинское учреждение и ввести пациенту, где свинец распадется и повредит опухоль с помощью радиоактивного излучения, выделяющегося в результате распада. По мнению ученых, свинец-212 может оказаться универсальным средством для целенаправленного лечения злокачественных опухолей любого типа.

В дальнейшие планы специалистов входит более подробное изучение этого соединения, в частности — его взаимодействие с рядом векторных соединений. На данный момент исследуются рекомендуемые дозы к усвоению свинца-212.

В апреле 2022 года исследователи из Китая обнаружили бактерии, которые приводят к развитию метастазов рака груди.