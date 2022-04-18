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Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры

ВЦИОМ назвал WhatsApp и YouTube самыми популярными соцсетями и мессенджерами у россиян

Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал самые популярные у жителей России мессенджеры и соцсети. Информация об этом появилась на сайте организации.

«В топ-пять наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87 процентов), YouTube (75 процентов), "ВКонтакте" (62 процентов), Telegram (55 процентов) и "Одноклассники" (42 процентов)», — сообщили во ВЦИОМ.

Лидером по количеству ежедневных пользователей стал WhatsApp. Мессенджер посещают практически каждый день 67 процентов опрошенных. На втором месте оказался YouTube с показателем 43 процента, на третьей позиции — «ВКонтакте» с результатом 35 процентов. Уточняется, что ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на пять процентов. Мессенджер Telegram также показал прирост в этой категории, он составил 13 процентов.

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Вместе с тем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) стал менее популярен у россиян. Его ежедневная аудитория за полгода сократилась на 24 процента. «Instagram опустился с четвертой строчки [рейтинга] на восьмую, уступив свое место Telegram», — говорится в итогах опроса ВЦИОМ.

Ранее специалисты платформы по работе с блогерами Perfluence назвали самую популярную у российских инфлюенсеров социальную сеть, которой они заменили Instagram. Такой площадкой стала «ВКонтакте».

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Также запрещены были принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Уточнялось, что за использование этих площадок в законных целях россиянам не будет грозить ответственность.

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Олег Давыдов
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