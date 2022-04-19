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В Уфе состоится конкурс хоровых дирижеров

В Уфе пройдет Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова

Фото: Pixabay

В Уфе, Республика Башкортостан, с 26-го по 28 апреля пройдет X Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает «Башинформ».

В этом году состязание приурочено к 100-летию со дня рождения хормейстера Шамиля Ибрагимова. В мероприятии примут участие студенты профобразовательных культурных учреждений.

В рамках конкурса также пройдет конференция «Традиции национальных музыкальных культур в академическом хоровом искусстве России», будут проведены мастер-классы по дирижированию от председателя жюри Эльвиры Гайфуллиной и состоится концерт Государственной академической хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина.

Ранее стало известно, что в Татарстане с 24-го по 27 апреля пройдет ХI музыкальный фестиваль «Звучащий Дом Софии». Мероприятие приурочено к 20-летию Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

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Евгений Шульгин
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