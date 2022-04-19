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Дерматолог назвала четыре проверенных метода лечения прыщей у взрослых

Дерматолог Шеу заявила, что диета по гликемическому индексу поможет в лечении акне

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Врач-дерматолог Мэри Шеу сказала, что акне у взрослых труднее поддается терапии, но существует четыре проверенных метода, которые помогут в лечении этого заболевания. Об этом специалист рассказала онлайн-изданию Eat This, Not That! (ETNT).

Медик назвала грамотный домашний уход за кожей одним из важнейших способов борьбы с высыпаниями. Очищение кожи не чаще двух раз в день, крем с ретиноидами для очищения пор, отшелушивания, ускорения регенерации клеток и заживления воспалений, а также противовоспалительное средство для точечного использования должны стать обязательной частью бьюти-рутины. Также, по словам Шеу, доказали свою эффективность в лечении акне терапия синим светом и химические пилинги.

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Кроме того, врач заявила, что избавиться от прыщей без коррекции питания вряд ли получится. Она рекомендовала исключить коровье молоко и придерживаться диеты по гликемическому индексу, в которой много продуктов с низким ГИ, таких как сложные углеводы, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, так как последние исследования показали, что питание, в котором преобладают простые углеводы, сахар, полуфабрикаты, провоцирует образование воспалений.

И последний совет Шеу — уменьшить уровень стресса. Дерматолог пояснила: «Ученые давно обнаружили связь между стрессом и вспышками акне. Наш организм в ответ на волнение вырабатывает больше мужских половых гормонов, которые стимулируют работу сальных желез и волосяных фолликулов на коже, что и может спровоцировать появление прыщей».

Ранее генеральный директор косметического бренда S'eau Prima Карен Хейс перечислила простые советы по уходу за кожей, которые помогут сохранить ее молодой и сияющей. По ее словам, нельзя забывать об очищении, увлажнении и защите от солнца, чтобы избежать преждевременного старения.

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Наталья Обрядина
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