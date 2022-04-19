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В МИД рассказали о действиях РФ в ответ на военные поставки Запада на Украину

МИД назвал западные вооружения на Украине законными целями ВС России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военные поставки со стороны Евросоюза противоречат обязательствам организации. Западные вооружения, которые поставляются на Украину, являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

«Накачка оружием противоречит обязательствам, которые брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах". Вооружения, которые окажутся на Украине, — законная цель, с моей точки зрения, [все] законно», — рассказал дипломат об ответных действиях России на поставки Запада.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала получение ноты от РФ из-за поставок оружия Украине. Москва отправила ноту Вашингтону, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах или угрозах» российских властей.

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Дмитрий Сотак
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