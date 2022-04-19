Минобороны опровергло информацию о большом количестве гражданских на «Азовстали»

Минобороны назвало фейком информацию о большом количестве мирного населения на «Азовстали»

Распространяемая украинскими источниками информация о якобы большом количестве мирного населения на занятом Вооруженными силами Украиныи и бойцами нацбатов мариупольском заводе «Азовсталь» является фейком. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также добавил, что удержание гражданских украинской стороной в качестве «живого щита» может расцениваться как военное преступление.

