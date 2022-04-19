Роднина предостерегла фигуристов после инцидента на шоу Плющенко

Роднина после падения Семененко назвала выполнение сложных элементов на шоу неправильным

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина предостерегла фигуристов после того, как Евгений Семененко получил травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это неправильно: в конце сезона на показательных выполнять сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания», — посчитала Роднина. Она подчеркнула, что сотрясение мозга, которое получил Семененко, еще долго будет сказываться на его состоянии.

18 апреля тренер фигуриста Татьяна Мишина рассказала, что ее подопечный начал испытывать боли в позвоночнике после инцидента на шоу. Она добавила, что строить прогнозы по выздоровлению и срокам его выписки пока еще рано.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и не смог до конца исполнить программу. Он покинул арену на носилках. У Семененко диагностировали сотрясение мозга.