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Спорт

Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Трусова способна исполнить пятерной прыжок

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист посчитала, что спортсменка способна сделать подобный элемент, однако не увидела в нем необходимости. «Я бы сначала хотела видеть ее чисто исполненную программу, а потом уже ее усложнение. Если она подготовит отдельный элемент в дальнейшем — пожалуйста», — заявила она. По мнению Тарасовой, Трусовой не стоит рисковать.

Трусова объявила о желании исполнить пятерной прыжок 18 апреля. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр. Чемпионкой стала другая россиянка Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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