Тарасова оценила шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Трусова способна исполнить пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист посчитала, что спортсменка способна сделать подобный элемент, однако не увидела в нем необходимости. «Я бы сначала хотела видеть ее чисто исполненную программу, а потом уже ее усложнение. Если она подготовит отдельный элемент в дальнейшем — пожалуйста», — заявила она. По мнению Тарасовой, Трусовой не стоит рисковать.

Трусова объявила о желании исполнить пятерной прыжок 18 апреля. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр. Чемпионкой стала другая россиянка Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.