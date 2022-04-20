Две соседние страны захотели запустить прямые туры в Крым

Представители Белоруссии и Армении обсудили запуск автобусных и чартерных рейсов в Крым

Белоруссия и Армения захотели запустить автобусные туры и прямые чартерные рейсы в Крым. Такую инициативу обсудили представители туристических ведомств двух соседних стран в ходе видеомоста «Крым — Армения — Беларусь: пути взаимного сотрудничества», об этом пишет РИА Новости.

Как заявил председатель правления республиканского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый, в Крыму уже давно сложилась практика автобусных экскурсионных путешествий. Эксперт считает, что у Белоруссии есть потенциал к развитию подобных туров.

«В силу транспортного логистического расположения у нас хорошие транспортные парки, большой коллектив гидов. Думаю, здесь нужна совместная инициатива, нужно выносить ее даже на федеральный уровень», — добавил Гулый.

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян, в свою очередь, отметил, что благодаря большому количеству туристических направлений и широкому спектру санаторно-курортных услуг отдых в Крыму востребован среди граждан республики. При этом единственной сложностью он назвал логистику сообщения с полуостровом.

«Запуск прямого чартерного авиасообщения Ереван — Симферополь значительно улучшит логистику и в разы повысит востребованность туров на полуостров», — предложил Апресян.

Ранее в апреле один из крупнейших российских туроператоров «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Так, в условиях закрытия аэропортов на юге страны путешественникам предлагают добираться на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах.