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Суд отклонил иск «Эха Москвы»

Таганский суд отклонил иск «Эха Москвы» и признал блокировку радиостанции законной

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции «Эхо Москвы», которая пыталась оспорить блокировку своих ресурсов. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило РИА Новости.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — вынесла судья вердикт. Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции Алексей Венедиктов, комментируя его в своем Telegram-канале, заявил, что издание будет оспаривать это решение.

Отмечается, что представитель Генпрокуратуры России в ходе заседания сообщил, что ведомство просило Роскомнадзор ограничить доступ только к сайту издания, а не к радиостанции «Эхо Москвы». Представитель Роскомнадзора в ответ пояснил, что основания для блокировки радио не имеют отношения к текущему заседанию.

О намерении Венедиктова оспорить решение Генпрокуратуры с требованием ограничить доступ к «Эху Москвы» стало известно 3 марта. Он заявил, что радиостанция не нарушала закон. Позже сообщалось, что представители «Эха Москвы» требуют признать незаконными требование Генпрокуратуры ограничить доступ к сайту радиостанции и последовавшее за ним уведомление Роскомнадзора о блокировке ресурса.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы». В ведомстве заявили, что радиостанция излагала ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса и распространяла информацию, содержащую призывы к экстремизму. В тот же день «Эхо Москвы» было отключено от эфира, а его сайт подвергся блокировке. 3 марта Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта.

Маргарита Щигарева
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