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Су-27 Балтфлота поразили воздушные цели

Истребители Су-27 Балтийского флота поразили воздушные цели ракетами на учениях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота поразили ракетами воздушные цели на учениях. Мишени имитировали самолеты условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи более десяти истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации флота в рамках плановых полетов отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного ракетного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что учебно-тренировочные ракетные пуски выполнили над морским полигоном Балтийского флота. На период проведения учений район полигона объявили временно опасным для движения воздушных и морских средств.

Ранее начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун сообщил, что американский истребитель шестого поколения получит отдельное программное обеспечение для управления полетом.

В марте стало известно, что модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытание в аэродинамических трубах.

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Даниил Иринин
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