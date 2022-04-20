Россиянам назвали опасные последствия храпа

Сомнологи Племянникова и Бродовская назвали храп одной из причин болезней сердца

Кардиологи и сомнологи Екатерина Племянникова и Татьяна Бродовская в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам опасные последствия храпа. Эксперты отметили, что постоянно храпит 30 процентов взрослых людей, и их недуг может не только мешать спать окружающим, но и стать одной из причин возникновения серьезных болезней.

«Всякий храп рано или поздно может привести к апноэ, остановке дыхания во сне», — прокомментировала Екатерина Племянникова. Кардиолог отметила, что при апноэ стремительно развиваются болезни сердца и сосудов: гипертония, ишемия, деменция, импотенция, аритмия, диабет.

Татьяна Бродовская добавила, что в экспериментах на животных и клеточных культурах установили, что воздействие звука с частотой 60 Герц, это частота храпа, приводит к активации воспалительного каскада, механическому стрессу сосудистых стенок, а также раннему старению сосудов.

Сомнологи обращают особое внимание на то, что храп можно вылечить и предотвратить. «Обратитесь к специалисту. Врач проведет диагностику сна, что позволит понять, развилось уже апноэ или нет. Сомнолог определит причины храпа и апноэ, оценит степень тяжести и определит необходимость обследования сердца и сосудов», — отметила Екатерина Племянникова.

Причины возникновения храпа

По словам медиков, лучшее заниматься профилактикой апноэ, чем его лечением. «Чаще всего провоцирует развитие храпа лишний вес, хронические заболевания ЛОР-органов, нарушения прикуса», — акцентировала доктор Племянникова.

Доктор Бродовская добавила, что также причиной храпа становятся сужение просвета дыхательных путей, искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, увеличение миндалин, аденоиды, особенности расположения неба (низкое или высокое), увеличение размеров корня языка, снижение тонуса мышц нижней челюсти, малый размер нижней челюсти.

«Чем раньше избавиться от храпа, пусть даже самого незначительного, тем лучше человек будет себя чувствовать», — обратила внимание сомнолог Племянникова.

Лечение храпа

Татьяна Бродовская перечислила методы, которыми лечат пациента с храпом: ограничение сна на спине, применение подбуживающих устройств для смены положения тела, возвышение головного конца кровати, специальные устройства, расширяющие преддверие носа.

«Существуют и хирургические и медикаментозные методы избавления от храпа, — добавила эксперт. — Это топические стероиды, септопластика, вазотомия, аденоидэктомия. Размер небного язычка можно скорректировать лечением методом Pillar, небной занавески — палатопластикой, корня языка — резекцией его части. Для улучшения положения нижней челюсти применяют брекеты, трейнеры или методы ортогнатической хирургии».

Медики добавили, что возникновение храпа провоцирует употребление алкоголя, курение, ожирение. Соответственно, для снижения интенсивности храпа нужно отказаться от вредных привычек или хотя бы снизить употребление алкоголя и никотина, а также похудеть.

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