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Российский чемпион Bellator высказался о повторном поединке с бывшим бойцом UFC

Россиянин Немков пообещал сохранить чемпионский пояс в повторном поединке с Андерсоном

Фото: Louis Grasse / Globalloookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков высказался о повторном поединке с американцем Кори Андерсоном. Его слова доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Дать нам возможность провести еще один бой — это правильное решение со стороны лиги! В следующем бою я исправлю те ошибки, что были, и оставлю пояс у себя», — написал Немков. Он поблагодарил всех за поддержку и рассказал о состоянии здоровья после полученной в бою травмы. «С моим глазом все хорошо, кость цела!» — сообщил россиянин.

В ночь на 16 апреля в рамках турнира Bellator 277 Немков провел бой с Андерсоном, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поединок завершился в третьем раунде после запрещенного удара американца головой в лицо россиянина, владеющего чемпионским поясом организации в полутяжелом весе. Судьи приняли решение признать бой несостоявшимся. Также стало известно, что будет проведен повторный поединок.

Для обоих бойцов это первый поединок, который был признан несостоявшимся. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях. В активе 32-летнего Андерсона 16 побед и пять поражений.

Дарья Коршунова
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