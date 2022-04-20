Названа возможная причина пожара напротив мэрии Москвы

Пожар в павильонах напротив мэрии Москвы мог начаться из-за короткого замыкания

Пожар в центре Москвы напротив здания мэрии мог начаться из-за короткого замыкания. Возможную причину ЧП в среду, 20 апреля, сообщили представители экстренных служб, пишет РИА Новости.

Пострадавших нет, заявил агентству руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в торговых павильонах на Тверской площади. На кадрах с места ЧП, которые публиковали очевидцы, видно столб серого дыма.

3 февраля пожар начался на территории Богоявленского кафедрального собора на Спартаковской улице в центре Москвы. Была угроза перехода огня на крышу здания, но огонь локализовали и потушили.