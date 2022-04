Эксперт назвал увеличивающие риск развития рака простаты факторы

Доктор Гетин Уильямс назвал ожирение одной из причин развития рака простаты

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, перечислил увеличивающие риск развития рака простаты факторы. В статье для издания Eat This Not That! (ETNT) он назвал ожирение одной из причин развития онкологических заболеваний.

Эксперт обратил внимание на три основных фактора развития рака предстательной железы, изменить которые не получится. Речь идет о возрасте, наследственности и этнической принадлежности. По словам доктора, опасному заболеванию в большей степени подвержены мужчины старше 65 лет, отцы или братья которых уже сталкивались с этим недугом. На остальные факторы, по его словам, можно повлиять самостоятельно.

Например, к развитию некоторых видов рака, в том числе и рака предстательной железы, по мнению Уильямса, может привести ожирение. Это связано с тем, что у людей, страдающих от лишнего веса, повышается уровень гормонов, которые могут способствовать развитию раковых клеток. Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендует не забывать про физическую активность.

Система питания с высоким содержанием животных жиров тоже может спровоцировать риск развития онкологических заболеваний. Например, в хорошо прожаренном красном мясе, по словам врача, содержится большое количество канцерогенов, которые могут вызывать рак предстательной железы. Уильямс предупреждает: злоупотребление молочной продукцией и пищей, богатой кальцием, также может привести к негативным последствиям для организма, в том числе и развитию раковых клеток.

Также врач добавил, что высокий уровень тестостерона, возникающий естественным путем или в результате гормональной терапии, никотин, регулярное употребление алкоголя негативно влияют на здоровье организма и провоцируют развитие злокачественных образований.

Чтобы обезопасить себя от опасного заболевания, эксперт рекомендует отказаться от вредных привычек, пересмотреть рацион, регулярно заниматься спортом и не забывать проходить диагностику, чтобы не упустить момент и вовремя начать лечение.

