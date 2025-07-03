Роналду отреагировал на гибель в ДТП 28-летнего партнера по сборной Португалии

Криштиану Роналду о гибели Диогу Жоты: Это не укладывается в голове

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на гибель партнера по национальной команде — форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Футболист отметил, что это не укладывается у него в голове. «Мы только что были вместе в сборной, а потом ты женился. Я выражаю соболезнования семье, всегда буду скучать», — написал Роналду, опубликовав фотографию Жоты.

28-летний игрок погиб 3 июля. В Испании он попал в ДТП вместе с братом Андре, оба не выжили. У Lamborghini, на которой передвигались португальцы, лопнуло колесо, после чего машина съехала с трассы, перевернулась и загорелась.

Жота играл вместе с Роналду за сборную Португалии с 2019 по 2025 год. Вингер провел 49 матчей в составе национальной команды, в которых забил 14 мячей.