Российского вратаря признали второй звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали второй звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В победном матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (3:0) Шестеркин отразил 31 бросок. Таким образом, он провел шестой сухой матч в текущем сезоне.

Первой звездой дня признан нападающий «Флорида Пантерс» Александр Барков, который оформил хет-трик во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Третьей звездой стал вратарь «Лос-Анджелес Кингс» Джонатан Куик, на счету которого 29 отраженных бросков в победном матче против «Анахайм Дакс» (2:1).

11 марта Шестеркин набрал первое результативное очко в карьере в НХЛ. Россиянин отметился голевой передачей в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз». На 19-й минуте встречи он сделал пас Райану Строуму, который поразил ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 51 матч, 36 из которых завершились победой его команды. Всего россиянин провел за «Рейнджерс» 98 встреч.