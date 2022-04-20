Изменение Центробанком ключевой ставки сравнили с движением машины
Решения Центробанка (ЦБ) по изменению ключевой ставки сравнимы с движением на машине, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Он напомнил, что при движении с горы автомобилист притормаживает, чтобы не скатиться с нее слишком быстро. То же происходит с ключевой ставкой, пояснил специалист. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.
«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях западных санкций.
Инфляция и санкции
«Изменение ключевой ставки — это прежде всего борьба с инфляцией. ЦБ, прежде всего, старается поддерживать в стране денежное обращение. И в рамках этой политики он, естественно, считает главной свое задачей считает борьбу с инфляцией», — отметил Кульбака.
Ключевая ставка во многом связана с прогнозом процесса обесценивания денег. «В зависимости от того, как меняется ситуация с инфляцией, меняется ключевая ставка, которую дает Центробанк. Если будет ожидаться, что инфляция будет падать, тогда ЦБ, скорее всего, процентную ставку снизит, если же инфляция будет продолжать расти, то ЦБ в ответ на это свою учетную ставку повысит», — рассказал он.
Кульбака сравнил изменение ключевой ставки с движением автомобиля. В его метафоре, инфляция — это горка, а машина — процентная ставка.
Представьте себе что вы едете на машине по дороге. Если у вас машина идет в горку, вы немного газа добавляете, чтобы она не остановилась. А если вы спускаетесь с горы, то наоборот вы притормаживаете, чтобы машина сильно не разгонялась. Вот примерно то же самое получается с ключевой ставкой
Сделать прогноз инфляции экономист затруднился. Он объяснил, что санкции, введенные против России, еще не заработали. Кроме этого, продолжают вводиться новые ограничения. «Я думаю, что через два-три месяца будет понятно, что будет со ставкой. Я не думаю, что она очень сильно изменится. Думаю, что в пределах года инфляция останется на уровне 20 процентов. Это означает, что ставка сильно не изменится», — предположил эксперт.
11 апреля совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.