Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Изменение Центробанком ключевой ставки сравнили с движением машины

Экономист Кульбака спрогнозировал сохранение инфляции на уровне 20% в течение года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Решения Центробанка (ЦБ) по изменению ключевой ставки сравнимы с движением на машине, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Он напомнил, что при движении с горы автомобилист притормаживает, чтобы не скатиться с нее слишком быстро. То же происходит с ключевой ставкой, пояснил специалист. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях западных санкций.

Инфляция и санкции

«Изменение ключевой ставки — это прежде всего борьба с инфляцией. ЦБ, прежде всего, старается поддерживать в стране денежное обращение. И в рамках этой политики он, естественно, считает главной свое задачей считает борьбу с инфляцией», — отметил Кульбака.

Ключевая ставка во многом связана с прогнозом процесса обесценивания денег. «В зависимости от того, как меняется ситуация с инфляцией, меняется ключевая ставка, которую дает Центробанк. Если будет ожидаться, что инфляция будет падать, тогда ЦБ, скорее всего, процентную ставку снизит, если же инфляция будет продолжать расти, то ЦБ в ответ на это свою учетную ставку повысит», — рассказал он.

Материалы по теме:
Полгода без долгов. К чему приведет новый мораторий на банкротства
Полгода без долгов.К чему приведет новый мораторий на банкротства
11 апреля 2022
Цифровое золото. Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
Цифровое золото.Миллионы людей вкладывают деньги в криптовалюты. Могут ли они спасти сбережения от инфляции?
18 апреля 2022

Кульбака сравнил изменение ключевой ставки с движением автомобиля. В его метафоре, инфляция — это горка, а машина — процентная ставка.

Представьте себе что вы едете на машине по дороге. Если у вас машина идет в горку, вы немного газа добавляете, чтобы она не остановилась. А если вы спускаетесь с горы, то наоборот вы притормаживаете, чтобы машина сильно не разгонялась. Вот примерно то же самое получается с ключевой ставкой

Николай Кульбакаэкономист

Сделать прогноз инфляции экономист затруднился. Он объяснил, что санкции, введенные против России, еще не заработали. Кроме этого, продолжают вводиться новые ограничения. «Я думаю, что через два-три месяца будет понятно, что будет со ставкой. Я не думаю, что она очень сильно изменится. Думаю, что в пределах года инфляция останется на уровне 20 процентов. Это означает, что ставка сильно не изменится», — предположил эксперт.

11 апреля совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Киев ответил на заявление Кремля о передаче Украине проекта по урегулированию
Бизнесмена госпитализировали с тяжелыми травмами в Москве
Блогер Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию
Шестеро детей пострадали при распылении перцового баллона в российской школе
Роберт Паттинсон заявил о любви к фильму «Брат»
На Украине опровергли получение самолетов от западных партнеров
Продажа российского угля за рубеж нетипично упала
Бывшего командира районного ДПС осудили за взятки на сумму более миллиона рублей
Кадыров сообщил о взятии населенных пунктов Кременная и Старая Краснянка
Zara захотела вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.