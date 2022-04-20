Изменение Центробанком ключевой ставки сравнили с движением машины

Экономист Кульбака спрогнозировал сохранение инфляции на уровне 20% в течение года

Решения Центробанка (ЦБ) по изменению ключевой ставки сравнимы с движением на машине, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Он напомнил, что при движении с горы автомобилист притормаживает, чтобы не скатиться с нее слишком быстро. То же происходит с ключевой ставкой, пояснил специалист. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях западных санкций.

Инфляция и санкции

«Изменение ключевой ставки — это прежде всего борьба с инфляцией. ЦБ, прежде всего, старается поддерживать в стране денежное обращение. И в рамках этой политики он, естественно, считает главной свое задачей считает борьбу с инфляцией», — отметил Кульбака.

Ключевая ставка во многом связана с прогнозом процесса обесценивания денег. «В зависимости от того, как меняется ситуация с инфляцией, меняется ключевая ставка, которую дает Центробанк. Если будет ожидаться, что инфляция будет падать, тогда ЦБ, скорее всего, процентную ставку снизит, если же инфляция будет продолжать расти, то ЦБ в ответ на это свою учетную ставку повысит», — рассказал он.

Кульбака сравнил изменение ключевой ставки с движением автомобиля. В его метафоре, инфляция — это горка, а машина — процентная ставка.

Представьте себе что вы едете на машине по дороге. Если у вас машина идет в горку, вы немного газа добавляете, чтобы она не остановилась. А если вы спускаетесь с горы, то наоборот вы притормаживаете, чтобы машина сильно не разгонялась. Вот примерно то же самое получается с ключевой ставкой Николай Кульбака экономист

Сделать прогноз инфляции экономист затруднился. Он объяснил, что санкции, введенные против России, еще не заработали. Кроме этого, продолжают вводиться новые ограничения. «Я думаю, что через два-три месяца будет понятно, что будет со ставкой. Я не думаю, что она очень сильно изменится. Думаю, что в пределах года инфляция останется на уровне 20 процентов. Это означает, что ставка сильно не изменится», — предположил эксперт.

11 апреля совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.