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Спорт

В Госдуме оценили возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Депутат Госдумы Свищев связал возможное отстранение россиян от Уимблдона с политикой
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Juergen Hasenkopf / Globallookpress.com

В решении о недопуске российских теннисистов до участия в Уимблдоне нет ничего, связанного со спортом. Так возможное отстранение спортсменов в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Это политика и деньги. Вот что сейчас правит Уимблдонским турниром. Разума здесь нет. Российские теннисисты — украшение любого турнира», — заявил он. Свищев добавил, что Великобритания известна яркой антироссийской позицией и высказываниями.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Алексей Гусев
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