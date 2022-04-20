В Госдуме оценили возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Депутат Госдумы Свищев связал возможное отстранение россиян от Уимблдона с политикой

В решении о недопуске российских теннисистов до участия в Уимблдоне нет ничего, связанного со спортом. Так возможное отстранение спортсменов в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Это политика и деньги. Вот что сейчас правит Уимблдонским турниром. Разума здесь нет. Российские теннисисты — украшение любого турнира», — заявил он. Свищев добавил, что Великобритания известна яркой антироссийской позицией и высказываниями.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.