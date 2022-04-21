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Предсказно появление рекордных по времени работы ноутбуков

Wccftech: Процессоры AMD увеличат автономность ноутбуков до 30 часов

Фото: Brazilian Raphael / Unsplash

AMD представила серию процессоров Ryzen Pro 6000. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылой на материалы компнаии.

Ryzen Pro 6000 является APU (Accelerated Processing Unit) — гибридным решением, объединяющим центральный и графический процессоры. Устройство ориентировано на использование в корпоративных и профессиональных компьютерах. Новые чипы базируются на архитектуре Zen3+, а также используют графику RDNA2.

AMD разделила линейку APU на два сегмента — серии H и U. Устройства первой серии отличаются энергопотреблением 35-45 ватт, второй — 12-28 ватт. По словам специалистов, процессоры серии U могут обеспечить увеличенный, рекордный показатель времени работы. Так, в компании предсказали появление ноутбуков, которые смогут автономно работать более 30 часов.

В материалах говорится, что графика Ryzen Pro 6000 отличается увеличенной на 10 процентов производительностью при потреблении 15 ватт энергии по сравнению с предыдущими моделями. В случае потребления 28 ватт энергии мощность увеличивается на 30 процентов.

В AMD рассказали, что первыми производителями компьютеров на базе новых APU окажутся HP и Lenovo. Стоимость и сроки релиза ноутбуков от брендов не раскрываются.

В конце апреля инсайдеры рассказали, что Hewlett-Packard работает над созданием первого ноутбука со складным экраном. Модель получит 17-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, который будет иметь в сложенном состоянии диагональ 11 дюймов.

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Андрей Ставицкий
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