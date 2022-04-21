Предсказно появление рекордных по времени работы ноутбуков

Wccftech: Процессоры AMD увеличат автономность ноутбуков до 30 часов

AMD представила серию процессоров Ryzen Pro 6000. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылой на материалы компнаии.

Ryzen Pro 6000 является APU (Accelerated Processing Unit) — гибридным решением, объединяющим центральный и графический процессоры. Устройство ориентировано на использование в корпоративных и профессиональных компьютерах. Новые чипы базируются на архитектуре Zen3+, а также используют графику RDNA2.

AMD разделила линейку APU на два сегмента — серии H и U. Устройства первой серии отличаются энергопотреблением 35-45 ватт, второй — 12-28 ватт. По словам специалистов, процессоры серии U могут обеспечить увеличенный, рекордный показатель времени работы. Так, в компании предсказали появление ноутбуков, которые смогут автономно работать более 30 часов.

В материалах говорится, что графика Ryzen Pro 6000 отличается увеличенной на 10 процентов производительностью при потреблении 15 ватт энергии по сравнению с предыдущими моделями. В случае потребления 28 ватт энергии мощность увеличивается на 30 процентов.

В AMD рассказали, что первыми производителями компьютеров на базе новых APU окажутся HP и Lenovo. Стоимость и сроки релиза ноутбуков от брендов не раскрываются.

В конце апреля инсайдеры рассказали, что Hewlett-Packard работает над созданием первого ноутбука со складным экраном. Модель получит 17-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, который будет иметь в сложенном состоянии диагональ 11 дюймов.