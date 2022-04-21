Байден выступит с новым заявлением по России и Украине

Президент США Байден в четверг утром выступит с новым заявлением по Украине

Президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по России и Украине утром в четверг, 21 апреля. Соответствующий график главы государства обнародовал Белый дом, сообщает РИА Новости.

В 9:45 по времени Вашингтона (16:45 мск) американский лидер «представит обновленную информацию по России и Украине». Подробностей администрация Соединенных Штатов не раскрыла.

Спустя полчаса после начала выступления, в 10:20 (17:20 мск) у Байдена запланирован визит в Портленд, где президент проведет ряд публичных мероприятий.

Ранее американский лидер заявил, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что на данный момент у Вашингтона нет планов по организации подобной поездки.

