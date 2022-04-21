Адвокат Чубайса подтвердил его неявку на суд по делу о краже имущества

Чубайс уведомил московский суд, что не придет на слушания по делу о краже у него имущества

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс подтвердил свою неявку на судебный процесс по уголовному делу о краже его имущества. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Адвокат уведомил судью, что Чубайс не будет участвовать на стадии предварительного судебного заседания. Следующее заседание пройдет 27 апреля.

14 апреля сообщалось, что Чубайса на суде не будет. Хамовнический суд Москвы вызвал его для дачи показаний в качестве потерпевшего. Такое решение было принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз, указал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

По делу о краже усадьбы в деревне Переделки проходят бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что Сучков оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов. В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей. Тогда же Сучкова арестовали.

SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, тот продал компанию Сучкову.

23 марта Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука.

