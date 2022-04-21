Названы популярные ошибки в воспитании щенков

Кинолог Владимир Голубев назвал чрезмерные нагрузки популярной ошибкой в воспитании щенков

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал популярные ошибки при воспитании щенков и призвал анализировать каждое действие при взаимодействии с питомцем. Об этом сообщают «Известия».

По словам кинолога, чрезмерные нагрузки в молодом возрасте способны привести к развитию у собаки ортопедических заболеваний, а отсутствие прогулок или режима — к проблемам с поведением. Щенка следует выгуливать по 10-15 минут даже во время карантина после прививок. «Пройдитесь вокруг дома с собакой на руках, позволяя ей слышать шум автомобилей, людей и других питомцев на улице. Если щенок с рождения осторожен, то долгий отказ от первых прогулок может привести к проблемам с поведением в будущем», — объясняет Голубев.

Специалист порекомендовал не отлучать щенка от матери слишком рано, поскольку это может осложнить для него общение с другими собаками. По его словам, это связано с тем, что социализация щенка начинается уже в первые месяцы его жизни. Чтобы она прошла успешно, животное должно взаимодействовать со своими братьями и сестрами, общаться с матерью.

«Несмотря на то что в возрасте 35–40 дней он уже может питаться самостоятельно, щенок должен постепенно привыкать к взрослой пище, не ускоряйте этот процесс. Когда щенок питается материнским молоком, формируется иммунная система, которая защищает собаку, особенно в первые месяцы жизни», — объяснил кинолог.

По словам Голубева, нельзя разрешать щенку играть с крупными собаками, так как они могут навредить ему и даже поранить его. Он рекомендует найти щенку друзей той же весовой категории и не позволять играть с теми, кто крупнее и тяжелее его, пока он не окрепнет.

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