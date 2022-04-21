Милонов увидел в вылете «Зенита» из Кубка России конец эпохи Дзюбы

Виталий Милонов заявил, что Артему Дзюбе нужно уйти из футбола

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России из-за поражения в четвертьфинале от «Алании». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Милонов не увидел трагедии в поражении «Зенита» в матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Он подчеркнул, что у «Алании» мотивация была выше, а «Зенит» сыграл по принципу «и так сойдет».

Милонов также выразил мнение, что эпоха нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы и форварду нужно уходить из футбола, переходить к тренерской деятельности. «Он должен понимать, что надо вовремя уходить. Я не верю, что он еще будет хорошо играть», — отметил он.

Ранее 20 апреля владикавказская «Алания» обыграла «Зенит» в серии послематчевых пенальти и выбила команду Сергея Семака из розыгрыша Кубка России. В полуфинал также попали «Спартак», «Динамо» и «Енисей».

