В России оценили затраты на развитие экологического туризма

Минприроды оценило стоимость развития экотуризма почти в один миллиард рублей

Для строительства объектов туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях потребуется 993,2 миллиона рублей. В такую сумму оценило затраты Минприроды России, пишут «Известия».

Как заявили в ведомстве, дополнительное финансирование почти в один миллиард рублей необходимо для создания экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, а также строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой для этого техники. Глава Минприроды Александр Козлов подчеркнул, что рост турпотока в заповедные территории растет, однако он должен быть «управляем и не вредить природе».

Отмечается, что сейчас ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект о единых основах правового регулирования туризма и рекреационной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Авторы законопроекта предлагают установить для каждой ООПТ максимальное число отдыхающих, которые могут посещать ее без ущерба для природы — это, например, позволит организовывать туристические маршруты и стоянки для отдыха.

«Когда мы говорим про бережное отношение к природе, это не только про выхлопы, это и про то, как грамотно организовать присутствие людей в парках и заповедниках. Чтобы они передвигались там не по стихийным и небезопасным тропам, а по определенным маршрутам. Нужно дать возможность туристам получить удовольствие от общения с природой и при этом не навредить ей», — считает член комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Красноярского края Денис Терехов.

Ранее в апреле заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова перечислила три главных тренда летних отпусков в России. Среди них — пляжи, красивые деревни, а также активный отдых на природе.