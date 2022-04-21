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Мишин высказался о состоянии госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста

Тренер фигуриста Семененко Алексей Мишин заявил, что речи о выписке спортсмена пока нет
Алексей Мишин

Алексей Мишин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, заявил о том, что спортсмен продолжает находиться в больнице. О состоянии спортсмена специалист высказался в интервью РИА Новости.

«Женя восстанавливается. Речи о выписке пока нет», — сообщил Мишин. 18 апреля тренер заявил, что обследование не выявило у фигуриста повреждений внутри черепной коробки.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Евгения Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед, пытался возобновить прокат, но упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он занял восьмое место. В активе спортсмена золото командного чемпионата мира.

Алексей Гусев
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