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Шойгу назвал численность иностранных наемников и военных ВСУ в Мариуполе

Шойгу доложил Путину об около 8100 наемников и военных ВСУ на момент окружения Мариуполя

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На момент окружения Мариуполя численность иностранных наемников и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляла около 8100 человек. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он добавил, что в ходе освобождения города были уничтожены более четырех тысяч вражеских военных, а 1478 человек сдались в плен. По словам министра, оставшаяся группировка численностью около двух тысяч человек блокирована в промзоне «Азовстали».

Шойгу подчеркнул, что националисты использовали почти все жилые дома в качестве огневых точек. На первых этажах зданий они размещали бронетехнику и артиллерию, а на верхних — снайперов. На средних этажах и в подвалах украинские войска собирали мирных жителей, которых использовали в качестве живого щита, заявил министр.

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Путин назвал успехом завершение операции по освобождению города. Он поручил представить к государственным наградам участвовавших в ней российских военных. Кроме того, президент заявил, что всем солдатам ВСУ, сдавшимся в плен в Мариуполе, гарантирована жизнь.

О полной блокировке Мариуполя в начале апреля сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он называл основными очагами сопротивления ВСУ центр города, порт и «Азовсталь».

Ранее на территории больницы в Мариуполе нашли тела 26 мирных граждан, которые погибли после обстрела бойцов батальона «Азов».

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Константин Лысяков
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