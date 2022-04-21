Российскую женщину-арбитра отстранили от работы на чемпионате Европы по футболу

Российскую женщину-арбитра Пустовойтову оставили без чемпионата Европы по футболу

Российская футбольная судья Анастасия Пустовойтова была отстранена от работы на женском чемпионате Европы-2022. О реакции судьи сообщил «Чемпионат.com».

Пустовойтова призналась, что узнала об отстранении заранее. Ей написали из департамента, отвечающего за работу женщин-арбитров в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Что испытала? Комок в горле, слезы подкатывали. Моя мечта лопнула как воздушный шарик», — рассказала Пустовойтова. Она отметила, что теперь намерена сосредоточиться на работе в России: «Для меня любой матч в радость и в любом качестве. Это моя жизнь!»

В августе 2021 года Пустовойтовой доверили роль главного судьи в финале женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Она также обслуживала финал женской Лиги чемпионов.