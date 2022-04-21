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Актриса рассказала о выданном за убийство на Украине кадре из сериала «След»

Актриса Васильева заявила, что кадр из «Следа» представили как убийство в селе Бородянка

 Кадр: РЕН ТВ

Российская актриса Светлана Васильева заявила, что распространенное в социальный сетях фото, представленное как якобы совершенное в селе Бородянка убийство, на самом деле является кадром из сериала «След». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам актрисы, на снимке запечатлена она сама. «Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале "След". Серия называлась "Неформалка". Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», — рассказала она.

Васильева ужаснулась тому, с какой скоростью выданный за реальное убийство фейк разлетелся по сети. «Ужасно. Так не должно быть. Если твое изображение использует кто-то, да еще в таких целях, — это правда ужасно», — поделилась актриса. Она также рассказала, что серия снималась в московской промзоне.

Фото с мертвой девушкой, якобы найденной в коллекторе села Бородянка, было опубликовано 8 апреля в одном из украинских Telegram-каналов.

Ранее Минобороны России назвало фейком сообщения о большом количестве гражданских на «Азовстали» в Мариуполе. Отмечалось, что такая информация может распространяться для того, чтобы дать возможность спастись заблокированным на предприятии националистам.

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Алина Гончарова
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