Российская футболистка назвала особенность менталитета американцев

Российская футболистка Мягкова назвала особенностью менталитета американцев трудолюбие

Российская футболистка «Вероны» Алина Мягкова назвала отличительную особенность менталитета американцев. Ее слова приводит Vprognoze.ru

Спортсменка, учившаяся в США по спортивной стипендии, заявила, что опыт оказался для нее позитивным. Она добавила, что профессоры готовы помочь студентам с домашним заданием и всегда приветливы. «Еще удивило, что у них никто не списывает, это считается позорно. В России большинство студентов только это и делают. Это у них такой менталитет, что нужно пахать во всем», — обратила внимание на трудолюбие американцев Мягкова.

Футболистка перешла в итальянскую «Верону» в начале 2022 года. Она училась в США с 2019-го по 2020-й. На счету спортсменки победа в чемпионате России в составе «Локомотива».

21 апреля российский игрок системы клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинс» Георгий Меркулов назвал преимущества переезда в США. Он заявил, что игрокам внушают важность образования.

