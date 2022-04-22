Раскрыта стоимость проживания в самых популярных у россиян отелях Египта

Цены на самые популярные отели в Египте на майские праздники стартуют от 172 тысяч рублей

Онлайн-турагентства «Слетать.ру», OnlineTours и Level.travel раскрыли стоимость проживания в самых востребованных у россиян отелей Египта в период майских праздников. Об этом пишет TourDom.

Стоимость рассчитана для путевки на восемь дней для двоих человек с вылетом из Москвы. Так, цены на проживание в одной из самых популярных гостиниц, пятизвездочной Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh, стартуют от 265 тысяч рублей. Самым дорогим эксперты назвали размещение в отеле Sunrise Grand Select Montemare — тур обойдется в 393 тысячи рублей.

Наиболее бюджетными вариантами оказались гостиницы Albatros Laguna Vista Beach и Grand Oasis Resort — путевку можно приобрести за 172 и 175 тысяч рублей соответственно. Кроме того, специалисты выделили отели Ali Baba Palace (271 тысяча рублей за тур), Albatros Citadel Resort (205 тысяч рублей) и Rixos Sharm El Sheikh (279 тысяч рублей).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость отдыха в Египте на майские праздники. Пакетный тур на семь ночей с проживанием в отеле категории «четыре звезды» по системе «все включено» и трансфером для двоих человек обойдется минимум в 42,1 тысячи рублей.