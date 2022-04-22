Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыта стоимость проживания в самых популярных у россиян отелях Египта

Цены на самые популярные отели в Египте на майские праздники стартуют от 172 тысяч рублей

Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

Онлайн-турагентства «Слетать.ру», OnlineTours и Level.travel раскрыли стоимость проживания в самых востребованных у россиян отелей Египта в период майских праздников. Об этом пишет TourDom.

Стоимость рассчитана для путевки на восемь дней для двоих человек с вылетом из Москвы. Так, цены на проживание в одной из самых популярных гостиниц, пятизвездочной Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh, стартуют от 265 тысяч рублей. Самым дорогим эксперты назвали размещение в отеле Sunrise Grand Select Montemare — тур обойдется в 393 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022

Наиболее бюджетными вариантами оказались гостиницы Albatros Laguna Vista Beach и Grand Oasis Resort — путевку можно приобрести за 172 и 175 тысяч рублей соответственно. Кроме того, специалисты выделили отели Ali Baba Palace (271 тысяча рублей за тур), Albatros Citadel Resort (205 тысяч рублей) и Rixos Sharm El Sheikh (279 тысяч рублей).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость отдыха в Египте на майские праздники. Пакетный тур на семь ночей с проживанием в отеле категории «четыре звезды» по системе «все включено» и трансфером для двоих человек обойдется минимум в 42,1 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.