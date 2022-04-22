Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года

Who What Wear: редактор Кэмп заявила, что платья в рубчик станут трендом лета 2022 года

Редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп назвала три трендовых фасона платьев на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, эксперт заявила, что платья в рубчик станут актуальны в летнем сезоне текущего года. При этом подобные изделия будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов. В то же время к модным Кэмп отнесла указанный предмет гардероба с разрезами в разных частях наряда.

Также список редактора дополнили платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями. Отмечается, что популяризаторами изделий данного дизайна стали знаменитости, среди которых актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ранее в апреле редактор Vogue Лаура Хокинс рассказала о самых модных футболках весны 2022 года. Трендом сезона стали модели с логотипами университетов, которые часто встречаются в коллекциях известных брендов. Так, Givenchy и Off-White предложили принты по мотивам баскетбола. Тенденцию поддержали и знаменитости, среди которых певица Майли Сайрус и модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.