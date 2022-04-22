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Названы три трендовых фасона платьев на лето 2022 года

Who What Wear: редактор Кэмп заявила, что платья в рубчик станут трендом лета 2022 года

Фото: River Island

Редактор портала Who What Wear Дженнифер Кэмп назвала три трендовых фасона платьев на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, эксперт заявила, что платья в рубчик станут актуальны в летнем сезоне текущего года. При этом подобные изделия будут представлены в различных вариациях — от облегающих до объемных силуэтов. В то же время к модным Кэмп отнесла указанный предмет гардероба с разрезами в разных частях наряда.

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Также список редактора дополнили платья с ярким принтом, пышными рукавами и выделяющимися деталями. Отмечается, что популяризаторами изделий данного дизайна стали знаменитости, среди которых актрисы Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Ранее в апреле редактор Vogue Лаура Хокинс рассказала о самых модных футболках весны 2022 года. Трендом сезона стали модели с логотипами университетов, которые часто встречаются в коллекциях известных брендов. Так, Givenchy и Off-White предложили принты по мотивам баскетбола. Тенденцию поддержали и знаменитости, среди которых певица Майли Сайрус и модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

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Татьяна Карпова
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