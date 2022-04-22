Минобороны показало кадры взятого арсенала ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры взятого арсенала ВСУ с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом

Инженерные войска Вооруженных сил России взяли под контроль арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) площадью несколько сот гектар и складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. Видеозаписью Минобороны поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подразделения ВСУ оставили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На показанных кадрах российские военнослужащие осматривают склады, на которых также были найдены боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.

Помимо боеприпасов советского производства на складах хранились мины и снаряды западного производства.

Ранее российское военное ведомство также поделилось кадрами брошенного ВСУ укрепленного района с оставленной техникой. Отмечалось, что украинские военные отказались добровольно сложить оружие, из-за чего были выбиты с укрепленных позиций. При отступлении они бросили технику. На позициях было оставлено стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, а также множество боеприпасов.