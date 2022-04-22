Минобороны ответило на заявление Госдепа США о ситуации в Мариуполе

Минобороны России назвало заявление США о ситуации в Мариуполе пособничеством террористам

Попытки спикера Госдепартамента США врать о сохранении Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Мариуполем являются фейком, это можно назвать пособничеством террористам на высоком государственном уровне. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне», — ответил он. По словам Конашенкова, Госдеп привычно дезинформирует собственных граждан и всех остальных.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг заявления Вашингтона о том, что ВСУ якобы продолжают удерживать Мариуполь. Пресс-секретарь президента призвал ориентироваться на данные Министерства обороны.

21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками Мариуполя. По словам Кадырова, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты.