Джонни Депп рассказал об употреблении наркотиков с Мэрилином Мэнсоном

Джонни Депп рассказал, что выпивал и употреблял кокаин с музыкантом Мэрилином Мэнсоном

Голливудский актер Джонни Депп рассказал в суде об употреблении наркотиков с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Об этом сообщает The Daily Beast.

Артист заявил, что выпивал и употреблял кокаин вместе с рокером. «Однажды я дал Мэрилину Мэнсону таблетку, чтобы он перестал так много говорить»,— вспомнил Депп. Отмечается, что присутствующие в зале суда рассмеялись из-за слов актера.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Депп подал иск против бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В феврале 2021 года актриса из сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.