Вдова Караченцова пожаловалась на мизерную зарплату в театре «Ленком»

Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на мизерную зарплату в театре «Ленком»

73-летняя заслуженная артистка России, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, сколько ей платят за работу в театре «Ленком». Подробностями об условиях работы на сцене звезда поделилась в интервью «Комсомольской правде».

Поргина поведала, что после возвращения на сцену спустя 16 лет, которые она посвятила семье и уходу за больным супругом, директор театра «Ленком» Марк Варшавер отвел ей роль массовки.

«Я считаю, то, что делает Марк Борисович, позорит только его. Ну как это так? Артистка проработала столько лет, сыграла столько ролей... А он задвинул меня в темноту, чтобы даже из зала не было видно. Сегодня я продолжаю играть в массовке — заслуженная артистка, артистка высшей категорий, жена народного артиста», — пожаловалась Поргина.

Актриса также поделилась размером своей заработной платы, заявив о том, что ей платят как «артисту массовки, который работает на низком уровне», — 40 тысяч рублей в месяц. Вдова Караченцова сообщила, что собирается поговорить с режиссером театра и выразила надежду на то, что условия ее работы изменятся.

«Я не считаю себя бездарной. Меня и Коля считал талантливой, и масса других артистов. Просто я давно не снималась, не играла, потому что нужна была дома», — поведала Людмила Поргина.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер жестко отреагировал на возвращение в Россию актрисы Юлии Ауг после ее высказываний о стране. Театральный деятель назвал артистку предательницей.