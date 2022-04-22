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Российскому послу не дали выступить на заседании ОАГ

Посол РФ в США Антонов заявил, что ему отказали в возможности выступить на заседании ОАГ

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где проголосовали за лишение РФ статуса постоянного наблюдателя. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

В ходе внеочередного заседания по данной теме постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу

Анатолий АнтоновПосол России в США

«Серьезная ошибка» ОАГ

В комментарии дипломат также напомнил, что задачей любой международной структуры является объединение государств «в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно». Решение постоянного совета ОАГ Антонов назвал серьезной ошибкой.

По его мнению, организация оттолкнула от себя надежного друга и стала слабее. Он пояснил, от принятия данной резолюции проиграли практически все страны организации.

Мы обладаем богатой экспертизой в сфере гуманитарного разминирования, которая могла бы быть востребована многими странами-членами. Кто выиграет от приостановки нашего статуса наблюдателя при этой Организации? Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением

Анатолий АнтоновПосол России в США

При этом Антонов признал, что на латиноамериканских партнеров России оказывается «беспрецедентное давление со стороны США».

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Принятие резолюции

21 апреля постоянный совет ОАГ одобрил приостановку статуса наблюдателя России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

25 государств

проголосовали за лишение России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ

Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины воздержались от решения по резолюции, представитель еще одной страны не присутствовал при голосовании.

Как следует из одобренной резолюции, организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ» до тех пор, пока специальная военная операция на Украине не будет прекращена, а Россия не выведет все свои вооруженные силы и технику. В документе также призвали Москву вернуться на путь диалога и дипломатии.

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25 марта 2022

Попытка поссорить Москву с Латинской Америкой

Ранее в апреле посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.

Подобные высказывания — очередное свидетельство ангажированных русофобских подходов чиновника, которые он старательно пытается выставить как солидарную позицию всех стран — членов организации

посольство России в США

Антонов назвал призыв США лишить Россию статуса наблюдателя попыткой поссорить Москву со странами Латинской Америки. Высказывание посла опубликовала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные действия Вашингтона являются очередным проявлением замшелой «доктрины Монро», в основе которой лежит откровенное пренебрежение Штатами интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю. Дипломат призвал своих коллег перестать политизировать деятельность международных площадок и сфокусироваться на предметной работе.

Марина Совина
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