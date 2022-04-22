Нидерланды передадут Украине гаубицы PzH 2000

Нидерланды передадут Украине самоходные гаубицы PzH 2000

Нидерланды могут передать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 немецкого производства. Экипажи машин подготовят немецкие специалисты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Германии.

Отмечается, что военнослужащих будут обучать на территории Германии или Польши. Также немецкая сторона передаст боеприпасы. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что страна поможет с обслуживанием артиллерийских систем и подготовкой личного состава. При этом она не сообщила, о каких системах идет речь.

В 2002 году оборонное ведомство Голландии приняло решение о покупке 57 самоходных гаубиц PzH 2000. Военные эксплуатируют 24 машины, а остальные САУ находятся на хранении.

Гаубица на гусеничном шасси получила вращающуюся башню с орудием калибра 155 миллиметров. PzH 2000 может поражать цели на дальности до 40 километров.

В марте стало известно, что Германия поставила на Украину пулеметы MG3 и зенитные ракеты «Стрела».

В феврале в публикации Defence24 сообщили, что Германия перебросит в Литву самоходные артиллерийские установки PzH 2000, бронетранспортеры Fuchs и бронеавтомобили Fennek.