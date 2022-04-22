На Android-смартфонах запретят записывать звонки

Android Authority: с 11 мая в Google Play исчезнут приложения для записи звонков

Из магазина приложений для Android-смартфонов исчезнут сервисы для записи звонков. Об этом сообщает издание Android Authority.

Google удалит приложения для записи телефонных разговоров из своего цифрового магазина. Это связано с новыми рекомендациями для разработчиков, которые начнут действовать с 11 мая. По словам журналистов, с этого дня данные программы будут запрещены — приложения перестанут работать, их нельзя будет опубликовать в Google Play.

Специалисты полагают, что решение Google вызвано тем, что в разных регионах существуют разные законы, разрешающие или запрещающие запись телефонных разговоров. Такая функция была заблокирована еще в Android 10, в связи с чем в Google Play появилось большое количество сервисов с данной опцией.

При этом в Google объяснили, что владельцы телефонов не смогут пользоваться только сторонними записывающими приложениями. Если программа для записи разговоров встроена в прошивку смартфона, то приложение продолжит работу. Так, встроенная функция записи звонков присутствует в аппаратах Google Pixel и Xiaomi.

Ранее стало известно, что Google ограничит установку старых приложений на устройства с актуальными версиями Android. В компании рассказали, что новые механизмы смогут защитить пользователей от установки старых программ, которые не имеют необходимых средств защиты.