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Спорт

Медведева ответила раскритиковавшему Трусову Ягудину

Евгения Медведева заступилась за Александру Трусову, которую раскритиковал Алексей Ягудин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева заступилась за Александру Трусову, которую олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал за желание исполнить пятерной прыжок. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы», — ответила Медведева. Она также назвала стремление к исполнению пятерных прыжков развитием фигурного катания.

Ягудин оценил заявление Трусовой 20 апреля. «А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — написал он.

18 апреля Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

Алексей Гусев
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