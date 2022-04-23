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Спорт

«Локомотив» одержал победу над новичком РПЛ

«Локомотив» победил «Нижний Новгород» в матче РПЛ, дублем отметился хавбек Жемалетдинов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. Дублем отметился полузащитник Рифат Жемалетдинов, забивший на 37-й и 53-й минутах. На 72-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве: был удален хавбек Илья Берковский. На 78-й минуте полузащитник Кирилл Кравцов сократил отставание «Нижнего Новгорода».

Таким образом, «железнодорожники» располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 25 матчах. «Нижний Новгород», являющийся новичком РПЛ, занимает 11-е место по итогам 26 матчей с 28 очками.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против петербургского «Зенита» 30 апреля. «Нижний Новгород» также на выезде встретится с тульским «Арсеналом» 2 мая.

Анастасия Борисова
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