Компания из США спишет оставшиеся в России самолеты на 800 миллионов долларов

Американская компания Air Lease спишет оставшиеся в России 27 самолетов на $800 млн

Компания из США Air Lease спишет оставшиеся в России после введения санкций 27 самолетов на сумму 800 миллионов долларов. Лизингодатель усомнился в том, что ему удастся вернуть эти лайнеры, и в настоящее время рассматривает страховые претензии для компенсации убытков, пишет Reuters.

Речь идет о воздушных судах, переданных в лизинг России. 21 из них принадлежат американской компании, еще шесть — в парке, управляемом ею.

Расходы Air Lease на списание самолетов оцениваются в 802 миллиона долларов, они будут отражены в отчете о доходах за первый квартал 2022 года, который будет опубликован 5 мая.

18 марта сообщалось, что Минторг США ограничит в обслуживании почти сто самолетов Boeing, летающих в России. Компаниям по всему миру будет направлено уведомление о том, что заправка, ремонт, техобслуживание, предоставление услуг или запчастей требуют разрешения. 30 марта аналогичные меры были введены против еще 73 лайнеров.

