Российская авиация за ночь уничтожила три украинских командных пункта

ВКС России поразили за ночь 66 военных объектов Украины, в том числе командные пункты

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за ночь субботы, 23 апреля, поразила 66 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что было уничтожено три командных пункта и склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также поражены 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.