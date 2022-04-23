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Российская авиация за ночь уничтожила три украинских командных пункта

ВКС России поразили за ночь 66 военных объектов Украины, в том числе командные пункты

Фото: РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за ночь субботы, 23 апреля, поразила 66 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что было уничтожено три командных пункта и склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также поражены 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Антон Похиляк
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