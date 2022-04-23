Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам

МИД Турции закрыл воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов

Фото: Shutterstock

Турция запретила полеты для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию. О закрытии неба над страной в субботу, 23 апреля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По его словам, решение касается как военных, так и гражданских самолетов, которым ранее каждые три месяца выдавались разрешения на полеты через воздушное пространство Турции. Чавушоглу добавил, что после окончания действия разрешений российским самолетам, летящим до Сирии, запретили входить в небо над страной.

«Наш президент [Турции Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину», — заметил политик.

Ранее в апреле также стало известно, что Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России, появившиеся после введения антироссийских санкций. Чавушоглу заявлял, что Анкара расширит число чартерных рейсов для россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам
Минобороны сообщило о выведении из строя терминала на аэродроме возле Одессы
В Турции оценили возможность российских компаний вести бизнес в стране
В Нигерии более 100 человек стали жертвами взрыва на подпольной нефтебазе
Врач назвала самую опасную головную боль
Теннисист Рублев сыграет против Джоковича в финале турнира ATP
В Британии раскритиковали Германию и Францию за отказ вооружать Украину
Зеленский и Джонсон обсудили новый этап военной помощи Украине
В РПЦ выразили беспокойство из-за возможных провокаций на Украине в ночь Пасхи
В ЛНР нашли подтверждающие взаимодействие ОБСЕ и Минобороны Украины документы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.