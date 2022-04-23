Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам

МИД Турции закрыл воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов

Турция запретила полеты для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию. О закрытии неба над страной в субботу, 23 апреля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По его словам, решение касается как военных, так и гражданских самолетов, которым ранее каждые три месяца выдавались разрешения на полеты через воздушное пространство Турции. Чавушоглу добавил, что после окончания действия разрешений российским самолетам, летящим до Сирии, запретили входить в небо над страной.

«Наш президент [Турции Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину», — заметил политик.

Ранее в апреле также стало известно, что Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой туристов из России, появившиеся после введения антироссийских санкций. Чавушоглу заявлял, что Анкара расширит число чартерных рейсов для россиян.