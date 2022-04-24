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Ле Пен позвонила Макрону после его переизбрания

Ле Пен позвонила Макрону, чтобы признать его победу на выборах главы государства

Фото: Yves Herman / Reuters

Марин Ле Пен, бывшая соперницей действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства, позвонила ему по случаю его переизбрания. Об этом сообщает телеканал BFM, передает РИА Новости.

Уточняется, что разговор был коротким, проигравшая кандидат признала победу действующего президента. Звонок сделан до выступления Ле Пен павильоне Арменонвиль.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.

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Ксения Назарова
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